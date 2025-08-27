Diyarbakır'da Güneydoğu Kadın Hizmetleri Toplantısı — 5. Ulusal Eylem Planı Hazırlıkları

Diyarbakır'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen bölgesel toplantıların üçüncüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan başkanlığında Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının odak noktaları

Toplantıda mevzuat, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme gibi öncelikli ihtiyaçlar kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)in kurumsal yapılanması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları, başarılı yerel uygulamalar ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, istişare kültürünü esas alan katılımcı yaklaşım çerçevesinde hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı'nın bugüne kadar kat edilen mesafeyi daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

Açıklamada, söz konusu eylem planı ile hazırlık sürecinde yerelden ulusala bilgi akışının sağlanarak sahadaki uygulama deneyimlerinin politika yapım sürecine yansıtılmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantının amaçları arasında yerel düzeyde başarılı bulunan hizmet modellerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi yer aldı.

Toplantıya, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman illerinin il müdürleri, müdür yardımcıları ile ŞÖNİM müdürleri ve kadın konukevi müdürleri katıldı.