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Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Oturanlara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da hastane bahçesinde oturanlara çarpan otomobil, 1 kişinin ölümüne yol açtı, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:17
Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Oturanlara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana gelen üzücü olayda, oturanlara çarpan otomobilin neden olduğu kaza, 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay, M.E. (52) tarafından kullanılan 21 AGD 230 plakalı SUV tipi aracın kontrolden çıkarak hastane bahçesinde oturan 2 kişiye çarpması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından 1'i ağır olmak üzere, 2 kişi yaralandı.

Hastanenin acil servisi önünde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılardan A.B. (25), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.

Olayın ardından, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı ve kazanın nedenleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturanlara otomobilin...

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturanlara otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturanlara otomobilin...

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturanlara otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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