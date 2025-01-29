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Diyarbakır'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hırsızlık gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:20
Diyarbakır'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 26 Ocak'ta Fırat Mahallesi 210. Sokak'ta bulunan C.A.'ya ait park halindeki araçtan hırdavat çalınması olayını araştırmaya başladı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yürütülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.T. (18), H.K. (31) ve R.K. (32), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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