Diyarbakır'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayın Gelişimi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 26 Ocak'ta Fırat Mahallesi 210. Sokak'ta bulunan C.A.'ya ait park halindeki araçtan hırdavat çalınması olayını araştırmaya başladı.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
Yürütülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.T. (18), H.K. (31) ve R.K. (32), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.