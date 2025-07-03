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Diyarbakır'da Husumetli Aileler Barıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kanlı bir olayın ardından husumetli aileler barıştı, tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 23:38
Diyarbakır'da Husumetli Aileler Barıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bazı aileler arasındaki uzun süredir devam eden husumet, yapılan barışma töreniyle son buldu.

Olay, 20 Ağustos 2023 tarihinde Tekel Mahallesi'nde bir kız kaçırma meselesi üzerine çıkan çatışmada, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 11 kişinin yaralanmasıyla başlamıştı. Bu olayın ardından, aileler arasındaki gerginlik derinleşti.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği, bu husumeti sona erdirmek amacıyla devreye girdi. Dernek üyeleri, aileleri barışmaya ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde gerçekleştirilen barışma töreninde, dört ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek birbirlerine barış elini uzattı.

Törene, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılarak bu anlamlı anı paylaştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bazı aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Ailelerin...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bazı aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde tören yapıldı. Törende, 4 ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bazı aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Ailelerin...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bazı aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde tören yapıldı. Törende, 4 ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

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