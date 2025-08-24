DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.010,99 0,71%

Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:01
Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı

Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kırsal Kamışlı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücü kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AHP 819 ve 21 AFS 641 plakalı araçların karıştığı kazada, otomobillerde bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ile kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldılar.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 954. Yılında Jandarma 'Çelik Kanatlar' Gösterisiyle Coştu
2
Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı
3
Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki Mavi Vatan Geçit Töreni Paylaşımı
4
TCG Anadolu Liderliğindeki Filonun İstanbul Boğazı Geçidine Vatandaşlardan Yoğun İlgi
5
Emine Erdoğan: TCG Anadolu ve Savarona ile İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Gururu
6
Tokat'ta Söngüt Köyü'nde Kumaş Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
7
İsrail, Gazze’den Alıkoyduğu 13 Filistinliyi İşkence Sonrası Serbest Bıraktı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı