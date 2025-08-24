Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı

Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kırsal Kamışlı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücü kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AHP 819 ve 21 AFS 641 plakalı araçların karıştığı kazada, otomobillerde bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ile kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldılar.