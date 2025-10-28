Diyarbakır'da Jandarmadan Eğil'de Çocuklara Cumhuriyet Bayramı Sürprizi

Diyarbakır jandarması, 29 Ekim'de Eğil'deki Dere Mahallesi öğrencileriyle Enver Geçgel Ortaokulu'nda boyama, hediyeler ve özel eğitimli köpek gösterisiyle bayramı kutladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 17:39
Diyarbakır'da Jandarmadan Eğil'de Çocuklara Cumhuriyet Bayramı Sürprizi

Diyarbakır'da Jandarmadan Eğil'de Çocuklara Cumhuriyet Bayramı Sürprizi

Jandarma ekipleri öğrencilerle bayram coşkusunu paylaştı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki öğrencilerle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, daha önce söz verdikleri ziyareti gerçekleştirerek bölge çocuklarını yalnız bırakmadı.

Ziyaret kapsamında ekipler, Eğil ilçesi Dere Mahallesi'ndeki öğrencilerle buluşmak üzere Enver Geçgel Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar jandarmayı büyük bir coşkuyla karşıladı ve birlikte boyama etkinliği yapıldı.

Jandarma ekipleri, öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Etkinlikte ayrıca İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan özel eğitimli köpekler gösteri sundu; öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki...

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki öğrencilerle bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBU'de Balkan Ekonomi ve Finans Laboratuvarı Açıldı
2
Muğla'da Sağanak: Fethiye ve Köyceğiz'te Ev ve İş Yerlerini Su Bastı
3
Paribu Art Terminal Kadıköy'de Açıldı: Konser, Tiyatro ve Festival Programı
4
CHP Lütfü Savaş kararını verdi
5
Bodrum'da Çelebi Adası Önlerinde Erkek Çocuk Cesedi Bulundu
6
Emine Erdoğan'dan Bali'deki Asya Pasifik Sıfır Atık Semineri'ne Video Mesaj

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar