Diyarbakır'da Jandarmadan Eğil'de Çocuklara Cumhuriyet Bayramı Sürprizi

Jandarma ekipleri öğrencilerle bayram coşkusunu paylaştı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki öğrencilerle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, daha önce söz verdikleri ziyareti gerçekleştirerek bölge çocuklarını yalnız bırakmadı.

Ziyaret kapsamında ekipler, Eğil ilçesi Dere Mahallesi'ndeki öğrencilerle buluşmak üzere Enver Geçgel Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar jandarmayı büyük bir coşkuyla karşıladı ve birlikte boyama etkinliği yapıldı.

Jandarma ekipleri, öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Etkinlikte ayrıca İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan özel eğitimli köpekler gösteri sundu; öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi.

