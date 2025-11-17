Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla 82 Kişi Yakalandı

Diyarbakır jandarmasının JASAT koordinasyonunda düzenlediği operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 82 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:34
Operasyon ve yakalamalara ilişkin detaylar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ve ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla icra edildi.

Operasyonda aralarında "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan şüphelilerin de bulunduğu belirtildi.

Yakalamalara ilişkin ceza dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 10-20 yıl arası 4, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 32 ve 2 yıl altı 31 olmak üzere toplam 82 kişi yakalandı.

Yakalanan 82 kişinin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

