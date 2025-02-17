Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Ambulans Helikopterle Müdahale

Diyarbakır'da Acil Durum: Kalp Krizi Geçiren Hasta İçin Helikopter Seferberliği

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Abdulmenav Gülaydın için ambulans helikopter havalandı. İlçede aniden rahatsızlanan Gülaydın, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi teşhisi konulan Gülaydın'ın, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Ambulans helikopterle ilçeden alınarak Diyarbakır'a gönderilen Gülaydın, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulans ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hızlıca kaldırılan Gülaydın'ın tedavisi için gerekli adımlar atılmakta. Bu olay, sağlık ekiplerinin hızlı ve etkili müdahale kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.