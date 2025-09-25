Diyarbakır'da kamyonet kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

M.C. yönetimindeki 34 HY 9723 plakalı kamyonet, önceki gece kırsal Kengerli Mahallesi'nde karşı yönden gelen, küçükbaş hayvan yüklü A.İ.T. idaresindeki 25 KC 341 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücü A.İ.T. ve kamyonette bulunan A.E.K. olay yerinde yaşamını yitirdi; diğer sürücü M.C. yaralandı. Olayda 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.