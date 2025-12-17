Diyarbakır'da Kanser Danışma Kurulu Toplantısı: Tarama ve Erken Teşhis Öne Çıktı

Diyarbakır'da İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk başkanlığında, dünyada ve Türkiye’de sıklığı giderek artan kanserin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü il kanser danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya Dicle Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürleri, kamu ve özel hastane yöneticileri ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) sorumlu hekimleri katıldı.

Açılış Konuşması

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk yaptığı açılış konuşmasında,

‘’İldeki kanser çalışmalarının etkin yürütülebilmesi, kanser kayıt, tarama, erken teşhis, kanser kontrol, epidemiyolojik araştırma ve benzeri konularda müdürlüğümüze görüş bildirmek, eğitim programlarına öneri ve katkı sağlamak amacıyla il kanser danışma kurulu toplanmıştır. Kanser, önlenebilir, erken tanı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bilgi eksikliği, korku, ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde tedavi de güçleşmektedir. Aynı zamanda sosyal, psikolojik, ekonomik yönden de hasta, hasta yakınları ve toplumun önemli bir kısmını etkileyebilmektedir. Kanser türlerinin uyarılarını erken tespit etmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi, erken tanı şansını arttırmaktadır. 2025 yılının ilk 11 ayında İlimizde yapılan toplum tabanlı kanser tarama faaliyetlerinde meme kanseri taraması 27 bin 808 kadına yapılmış, 681 şüpheli olguya rastlanan kadın takibe alınmış olup 56 kadına da kanser tanısı konularak tedavilerine başlanmıştır. Serviks kanseri taraması 38 bin 817 kadına yapılmış, 416 şüpheli olguya rastlanan kadın takibe alınmış olup 3 kadına da kanser tanısı konularak tedavilerine başlanmıştır. Kolon kanseri taraması 54 bin 564 kadın-erkeğe yapılmış, 444 şüpheli olguya rastlanan hasta takibe alınmış olup 2 kişiye kanser tanısı konularak tedavilerine başlanmıştır. Toplum tabanlı yürütülen kanser taramaları kapsamında 40-69 yaş arası kadın nüfusa meme kanseri, 30-65 yaş arası kadın nüfusa serviks kanseri (Rahim Ağzı), 50-70 yaş arası kadın-erkek nüfusa bağırsak kanseri taramaları yapılmaktadır. Kanserde erken teşhis konulması amacıyla taramalar Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), mobil KETEM’lerimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır’’ dedi.

Sunum ve Değerlendirmeler

Toplantıda, kanser birim sorumlusu Dt. Hülya Batgi tarafından 2025 yılı aktif kanser kayıt istatistiği ve toplum tabanlı kanser tarama faaliyetlerine ilişkin veriler sunuldu. Sunumun ardından Diyarbakır’da yürütülen kanser tespit ve kayıt çalışmaları, tarama, erken teşhis, kontrol ve epidemiyolojik araştırmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Öne çıkan veriler: 2025 yılının ilk 11 ayında yapılan taramalarda 27.808 kadın meme kanseri taramasından geçirilmiş, 681 şüpheli olgu tespit edilip 56 kadına kanser tanısı konmuştur. Serviks taramasında 38.817 kadına ulaşılmış, 416 şüpheli olgu takip altına alınmış ve 3 kadına kanser tanısı konmuştur. Kolon kanseri taramalarında 54.564 kişiye ulaşılmış, 444 şüpheli olgu takip edilmiş ve 2 kişiye kanser tanısı konmuştur.

Toplantı, tarama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, erken teşhis kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kanser kayıt çalışmalarının etkinleştirilmesi hedefleriyle sona erdi.

