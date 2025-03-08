Diyarbakır'da Kaybolan Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Yüksel'in cansız bedeni Batman'da bulundu. Yüksel, 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşına buluşmak üzere evinden ayrılmıştı.

Yakınlarının kayıp başvurusu yapmasının ardından, Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirdi. Bu süreçte, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarı alındı.

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda cesedin kayıp Mehmet Yüksel'e ait olduğunu belirledi. İlk incelemede, Yüksel'in silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yüksel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kılınan cenaze namazının ardından, Yüksel'in naaşı Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in cansız bedeni Batman'da bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in cansız bedeni Batman'da bulundu.