Diyarbakır'da kaza faciası: Midibüs yamaca çarptı, 27 kişi yaralandı

Lice'de bir yolcu midibüsü yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kazada 27 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da kaza faciası: Midibüs yamaca çarptı, 27 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolcu midibüsünün yamaca çarpması sonucu 27 kişi yaralandı. Kazada midibüs sürücüsü de yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Midibüs, Bingöl-Diyarbakır seferini yaparken kaza yaptığı bilgisine ulaşıldı. 

Lice'de Fuat K. yönetimindeki 16 AAG 10 plakalı yolcu midibüsü, Abalı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkıp yamaca çarptı. Bingöl-Diyarbakır seferinde olan midibüsteki yolcular kazada yaralandı. 

Lice'de meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Sağlık ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Diyarbakır'daki hastanelere götürdü. Kazanın nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

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