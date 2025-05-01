Diyarbakır'da Kimyasal Maddelerle Dolu Depoda Yangın

Diyarbakır'da Oto Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki oto sanayi sitesinde bulunan bir depoda kimyasal maddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının balata spreyleri nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Yangına Acil Müdahale

Bölgeden alınan ihbar üzerine, çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi derhal olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, çevredeki polis ekipleri deponun çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Patlama Sesleri Duyuluyor

Yangın sırasında zaman zaman patlama seslerinin duyulması, olayın ciddiyetini artırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Diyarbakır'da bir sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Diyarbakır'da bir sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.