Diyarbakır'da Kırsal Yangın: 74 Araç, 226 Personel Müdahale Ediyor

Diyarbakır kırsalında çıkan örtü yangınına 74 araç ve 226 personel müdahale ediyor; 3 vatandaş dumandan hafif etkilendi ve taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 00:03
Diyarbakır'ın kırsalında yangına müdahale devam ediyor

Diyarbakır'ın kırsal bölgelerinde bugün çıkan örtü yangınına ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangın, Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Ekip sevk ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Lice'ye bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıktığı bildirildi.

Durum ve sayısal veriler

Açıklamada, olayda şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri belirtildi. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğin koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle aralıksız sürdürülüyor.

Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Valilik, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

