Diyarbakır'da Kız Çocuğunu Alıkoyduğu İddiasıyla Zanlı Gözaltında

Diyarbakır'da Alıkoyma İddiası Üzerine Gözaltı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki H.A.'nın alıkonulması iddiaları üzerine bir zanlı gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere çıkan H.A.'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kızlarının kaçırıldığı düşüncesiyle aile, hemen şikayette bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, H.A.'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü.

Bu esnada, şüpheli Z.Ş. (29), H.A. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek, polise teslim oldu. Kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle Z.Ş. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, H.A.'nın devlet korumasına alındığı bilgisi edinildi.