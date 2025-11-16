Diyarbakır'da Köklerden Podyuma Şalvar Defilesi — Kadın Emeği ve Yerel Kültür

Diyarbakır'da Köklerden Podyuma Şalvar Defilesi — Kadın Emeği Sahneye Çıktı

Yenişehir Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen "Köklerden Podyuma Zamansız Moda Şalvar Defilesi", kadın emeğini, yerel kültürü ve dayanışma ruhunu izleyiciyle buluşturdu. Etkinlik, geleneksel şalvarların modern yorumlarla podyuma taşındığı renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış ve Mesajlar

Yenişehir Rabiatül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, ADEM-2 Koordinatörü Lale Işık, kursiyerler ve çocukları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADEM-2 Koordinatörü Serap Lale Işık, katılımcılara seslenirken şunları söyledi: "Şalvar, sadece bir giyim parçası değil kadınların özgürlüğünü, üretkenliğine ve köklerine olan bağlılığını simgeleyen bir kültür mirasıdır. Bizler de bu mirası modern bir yaklaşımla yeniden yorumlarken, kadınlarımızın emeğini ve özverisini bu etkinlik ile gözler önüne sermek istedik".

Katılımcı Görüşleri

Şalvar gösterisi yapan Asiye Aksucu, etkinliğin eğlenceli ve başarılı geçtiğini belirterek: "Şalvar etkinliğimiz vardı grup halinde. Gayet güzel bir etkinlikti. Günlerce hazırlanan bir etkinlik. Gayet güzel ve başarılı geçti. Benim giydiğim şalvar Şanlıurfa yöresine ait bir şalvardı" dedi.

Seyircilerden Özlem Pehlivan ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Hem oynadık hem güldük hem de her yörenin farklı şalvarlarını öğrenmiş olduk. Güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz".

Podyum ve Gösteriler

Konuşmaların ardından Diyarbakır, Adana, İzmir, Mardin, Elazığ ve Şanlıurfa başta olmak üzere toplam 7 bölgeye ait özgün şalvar tasarımları podyumda sergilendi. Geleneksel dokuların modern kesimlerle buluştuğu defile izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlikte ayrıca arbane gösterisi ile ritim ve coşku yükseldi. Kadınların hazırladığı özel tasarımlar izleyicilere sunulurken, program sonunda kursiyerler ve katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

