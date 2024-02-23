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Diyarbakır'da korkutan patlama: TPAO'nun sondaj çalışmasında patlama oldu 1 kişi hayatını kaybetti

TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol kuyusunda sondaj çalışması yapılırken gaz kaçağı sebebiyle patlama oldu. Patlamada İhsan Tunar isimli işçi yaşamını yitirdi, bir başka işçi de yaralandı. Tunar’ın yakınları olayı duyup olay yerine gitmek isterken Bağdere mevkinde araçları devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 17:11
Diyarbakır'da korkutan patlama: TPAO'nun sondaj çalışmasında patlama oldu 1 kişi hayatını kaybetti

Silvan ilçesinin kırsal kesimindeki Duru Mahallesi yakınlarında TPAO’ya bağlı bir petrol kuyusunda sabah saatlerinde sondaj esnasında gaz kaçağı sonucu patlama oldu. Patlamada İhsan Tunar ve V.S. (41) isimli iki işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hemen yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İhsan Tunar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı V.S. ise Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İhsan Tunar’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Silvan’a giden ve Diyarbakır’dan gelen Tunar’ın yakınlarını taşıyan otomobil, Bağdere bölgesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk yardım yaptıktan sonra onları Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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