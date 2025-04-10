Diyarbakır'da Kral Yolu'nda İlk Etkinlik Eğil Yatır Kanyonu'nda Gerçekleşti

Diyarbakır'da Kral Yolu'nda İlk Etkinlik

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen ilk saha etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle geçen yıl başlatılan Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi çerçevesinde, tarihi güzergahın kent sınırları içindeki yaklaşık 351 kilometrelik kısmının turizme kazandırılacağı belirtildi.

Kral Yolu Rotası ve Alternatif Turizm Noktaları

Açıklamada, rota çalışmalarının 8 kişilik uzman ekip tarafından yürütüldüğüne vurgu yapıldı. Kral Yolu'nun Çınar, Çermik, Eğil, Ergani, Çüngüş, Dicle ve merkez ilçelerinden geçtiği belirtildi. Ayrıca, doğa yürüyüşleri, bisiklet sürüşü, kamp alanları ve karavan park yerleri gibi alternatif turizm noktalarının tanımlandığı ifade edildi.

Pers İmparatorluğu döneminden itibaren önemli bir ulaşım güzergahı olan Kral Yolu, tarih boyunca Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve İslam medeniyetlerinin buluşma noktası olarak Diyarbakır'a büyük değer katmıştır. Zerzevan Kalesi, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Ulu Cami ve Ongözlü Köprü gibi yapılar bu zengin tarihin izlerini taşımaktadır.

Yerel Kalkınmada Önemli Adım

Projenin Diyarbakır'ı kültürel mirasın yanı sıra tarih ve inanç turizmleri açısından merkeze taşıma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada, projenin, ilin marka değerini artırmayı, kırsal alanları turizme entegre etmeyi ve ziyaretçi sayısını artırarak yerel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladığı bilgisi yer aldı.

Projede gerçekleştirilen ilk saha etkinliği, Vali Murat Zorluoğlu öncülüğünde yapıldı. Zorluoğlu, projenin ilk etabı olan Eğil Yatır Kanyonu'ndaki yürüyüşe katılarak, Kral Yolu'nun tarihi ve kültürel önemini vurguladı.

Yürüyüşte bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi yapıları keşfedilirken, etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Dicle Kaymakamı ve Eğil Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak, Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler ile TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay'ın katıldığı kaydedildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (solda), "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen ilk saha etkinliğine katıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (solda), "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen ilk saha etkinliğine katıldı.