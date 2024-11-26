Diyarbakır'da Mevsimin İlk Karı Yağdı: Ulasımda Aksamalar Yaşanıyor

Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, mevsimin ilk karı kent merkezinde düşmeye başladı.

Yağışın devam etmesi bekleniyor. Kar yağışı, yalnızca kent merkezinde değil, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kocaköy ve Hazro ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kendini gösterdi.

Kar ve karla karışık yağmurun gece saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilir.

Ayrıca, kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Siverek kara yolunda da trafikte kontrol önlemleri alındığı bildirildi. Araçların seyir halinde dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.