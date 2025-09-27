Diyarbakır'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 25 Kişi Hafif Yaralandı

Diyarbakır'da Elazığ Bulvarı'nda 21 HO 1055 plakalı minibüs, bekleyen belediye otobüsüne çarptı; 25 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:09
Elazığ Bulvarı'ndaki kazada yaralılar hastanelere sevk edildi

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü, durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kaza, Mehmet G. yönetimindeki 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 833 plakalı yolcu otobüsüne çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazada, minibüs ve otobüsteki toplam 25 yolcu hafif yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

