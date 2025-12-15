Diyarbakır'da Minibüs Şarampolde Asılı Kaldı, Faciadan Dönüldü

Diyarbakır'da Yolcu Minibüsü Şarampolde Asılı Kaldı

Diyarbakır'da bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde asılı kaldı. Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Kulp arasında meydana geldi.

Patlayan Panik ve Kurtarma Çabası

Aracın içindeki vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atarak olası bir faciayı önledi. Şarampolde asılı kalan minibüs, kurtarma ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle halat yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda ölü ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan olay sonrası yetkililerce kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Soruşturma, sürücünün hakimiyeti kaybetme nedeninin ve olayın detaylarının netleştirilmesine odaklanacak.

