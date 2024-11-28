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Diyarbakır'da Narin Güran Davası: Delil Toplama Görüntüleri Dava Dosyasında

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın davasında delil toplama görüntüleri önemli bir yer kaplıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:57
Diyarbakır'da Narin Güran Davası: Delil Toplama Görüntüleri Dava Dosyasında

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında yapılan delil toplama işlemlerine ait görüntülerin dava dosyasına girdiği öğrenildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. Olayla ilgili olarak tutuklu amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini aracında taşıdığı itirafında bulunan Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı anlar yer alıyor. Ayrıca tutuklu sanık Salim Güran'ın kullandığı araçta da benzer incelemelerin yapıldığı ve delil toplandığına dair fotoğraflar da dava dosyasında bulunuyor.

Olayla ilgili daha fazla detaya ulaşmak amacıyla, Narin Güran'ın ailesinin evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince halı, kilim ve bazı eşyaların üzerinde delil arama çalışmaları da gerçekleştirildiği görülüyor. Ayrıca, Salim Güran'ın telefonuyla gerçekleştirdiği bazı görüşmelere ait 70 adet Kürtçe ve Türkçe ses kaydının da dava dosyasında yer aldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden...

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay yeri inceleme ekiplerince aranmasıyla ilgili görüntüler dava dosyasında yer alıyor. Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın kullandığı araçta da inceleme yapıldığı ve delil toplandığına dair fotoğraflar dava dosyasında yer alıyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden...

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay yeri inceleme ekiplerince aranmasıyla ilgili görüntüler dava dosyasında yer alıyor. Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın kullandığı araçta da inceleme yapıldığı ve delil toplandığına dair fotoğraflar dava dosyasında yer alıyor.

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