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Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gelişmeler

Narin Güran'ın cinayet soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:21
Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gelişmeler

Diyarbakır'da Narin Güran Olayında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Detayları

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin olay, Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle yürütüyor. 15 Eylül tarihinde, Narin'in akrabaları olduğu belirtilen İ.K. ve Ş.K., gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serbest Bırakılma ve Tutuklama Süreci

Yapılan işlemlerin ardından, İ.K. ve Ş.K., savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldılar. Diğer yandan, soruşturmada tutuklanan amca Fuat Güran, "Suç delillerini yok etmek" suçundan gözaltına alınmıştı. Ayrıca, 13 Eylül'de gözaltına alınan Hediye Güran'ın savcılıkta ifadesinin alınma süreci devam ediyor.

Sonuç: Narin Güran cinayetine dair yürütülen soruşturma, ipuçları ve şüpheli ifadeleri ile devam etmekte, adaletin sağlanması için çalışmalar sürmektedir.

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