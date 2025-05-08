Diyarbakır'da 'Narko Hançer' Uygulaması: 300 Polisle Uyuşturucuya Geçit Yok

Diyarbakır'da Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Adım

Diyarbakır'da, 300 polisin katılımıyla düzenlenen "Narko Hançer" uygulaması, uyuşturucu tacirlerine ve bağımlılara yönelik etkili bir mücadele olarak öne çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halkın sağlığını tehdit eden bu yasa dışı faaliyetlerle etkin biçimde mücadele etmek amacıyla harekete geçti.

Uygulamanın Detayları

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, metruk yapılar ve binaların çatı katları gibi noktalarda detaylı aramalar yapıldı. Uygulama, 2 cadde ve 16 sokakta durdurulan araçların aranmasıyla sürdü.

Başarılar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve çeşitli uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler ele geçirildi. Ayrıca, bazı suçlardan aranan 6 kişi ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 3 şüpheli dakikalar içinde yakalandı.

Bu uygulama, Diyarbakır'daki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve halkın güvenliği için atılan kararlı adımların devam edeceği vurgulanıyor.

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 2 cadde ve 16 sokakta durdurulan araçlar arandı. Aramalarda çok sayıda silah, münferit türde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, bazı suçlardan aranan 6, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 2 cadde ve 16 sokakta durdurulan araçlar arandı. Aramalarda çok sayıda silah, münferit türde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, bazı suçlardan aranan 6, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da 3 şüpheli yakalandı.