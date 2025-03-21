Diyarbakır'da Nevruz Etkinliği Coşkuyla Başladı

Diyarbakır, Nevruz'un coşkusunu DEM Parti öncülüğünde düzenlenen etkinlikle yaşıyor. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Şehrin güvenliği için sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanının çevresine bariyerler çekildi. Yaklaşık 8 bin 500 polis, etkinlik boyunca alanı korumakla görevli olarak bulundular. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kontrol noktalarında görevli polislerle bir araya gelerek, durum değerlendirildi ve helikopterle alanda incelemelerde bulundu.

Katılımcılar, etkinlik alanına giriş yapmadan önce 6 noktada polislerce üst aramasından geçtiler. Bu yılki Nevruz etkinliğine katılan önemli isimler arasında DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DBP eş genel başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Remzi Kaymak ve Gelecek Partisi İl Başkanı Aydın Altaç yer aldı. Ayrıca, TBMM'de milletvekilliği düşürülen Lei Zana da etkinliğe katıldı.

Yağmurlu bir gün olmasına rağmen, katılımcılar etkinlikte müzik yayını eşliğinde halay çekerek eğlendi. Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlik, çeşitli konuşmalar ve sanatçıların sahne almasıyla devam ediyor.