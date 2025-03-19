Diyarbakır'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Diyarbakır'da öğrenciler, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini büyük bir heyecanla izledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:03
Diyarbakır'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Diyarbakır'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini izledi. Belgesel, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevine odaklanıyor.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi'nden öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle sinema salonuna gelerek belgeseli merakla takip etti.

Etkinlik ve Öğrenci Geri Bildirimleri

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin 'Ufkun Ötesinde' belgeseli ile ilk insanlı uzay görevi hakkında bilgi edindiğini belirtti. Özkan, öğrencilerin belgeseli izlerken çok mutlu olduğunu ve bu tür etkinliklerin onların ufkunu genişlettiğini vurguladı.

Özkan, “17-27 Mart tarihleri arasında 8 okulumuzdan her gün toplam 191 öğrenci ile gösterim yapılacak, 8 gün boyunca toplam 1528 öğrencimiz belgeseli izleme fırsatı bulacak.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin izledikleri belgeselin, insanın neleri başarabileceğini görmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler Hangi Duyguları Paylaştı?

Belgeseli izleyen 10. sınıf öğrencilerinden Hülya Çelik, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkış sürecini büyük bir merakla takip ettiğini belirtti. Çelik, “Belgeseli izleyeceğimi öğrendiğimde çok heyecanlandım, bu deneyimi yaşamaktan büyük mutluluk duydum.” dedi.

Nisanur Ok ise uzaya olan merakının belgesel sayesinde daha da arttığını ve aklındaki sorulara yanıt bulduğunu ifade etti. Melisa Kahraman ise belgeseli izlerken kendisini uzayda hayal ettiğini anlattı. Kahraman, “Belgesel beni gururlandırdı; bizler de gelecek nesiller olarak kendimizi geliştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini...

Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini...

Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

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