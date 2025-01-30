Diyarbakır'da Otomobil Korkuluğa Çarptı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen korkunç bir kaza, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. 06 BBL 078 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde korkuluğa çarparak devrildi.

Peyda gelen kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araçta sıkışan bir yaralı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.