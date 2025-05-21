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Diyarbakır'da Otomotiv ve Mobilite Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da düzenlenen 'Otomotiv ve Mobilite Fuarı', sektör profesyonellerini buluşturdu ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak fırsatlar sundu.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:33
Diyarbakır'da Otomotiv ve Mobilite Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da Otomotiv ve Mobilite Fuarı Açılışı Gerçekleşti

Diyarbakır'da, Otomotiv ve Mobilite Fuarı açıldı. Fuar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Atlantik Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya'nın Mesajları

Açılış töreninde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, otomotiv sektörünün önemine vurgu yaptı. Kaya, "Türkiye'nin ihracatında 5 sektörden biri otomotivdir. İthalatında da ilk 5 sektörde yer alıyor. İlimizde dijital dönüşüm ile birlikte otomotiv ve yan sanayi sektörü geçen yıl en fazla şirket açılan sektör oldu" şeklinde konuştu.

Kaya, otomotiv imalatının Diyarbakır'a kazandırılmasının önemine değinerek, "Bölge olarak bu sektörden istediğimiz payı alıyoruz, ancak imalat boyutunun gelişmesi gerekiyor. Yan sanayi kente ve bölgedeki komşularımıza ihracat yapma anlamında kritik bir konumda" dedi.

Atlantik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar'ın Açıklamaları

Atlantik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar, otomotiv sektörünün dinamik yapısıyla teknolojik dönüşüm ve ekonomik gelişim açısından önemli bir konumda olduğunu belirtti. Yaşar, "Bu fuar sadece araçların, teknolojilerin ve markaların tanıtıldığı bir platform değil, aynı zamanda yeni işbirliklerinin kurulduğu, bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir buluşma noktası" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in Görüşleri

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de Diyarbakır'ın fuarcılıkta önemli bir gelişme gösterdiğini ifade etti. Yeşil, "Otomotiv sektörünün bölgedeki satışlarına olumlu etki edecek bu fuar, sadece araç üreticilerini değil yan sanayi firmalarını, finans kuruluşlarını ve sektörel hizmet sanayicilerini de bir araya getirecek" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından fuarın kurdelesi kesildi ve etkinlik resmi olarak başladı.

Fuar, 95 marka ve 5 firma temsilciliği ile katılım sağlarken, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Atlantik Fuarcılık tarafından Mezopotamya...

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Atlantik Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Otomotiv ve Mobilite Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi. 95 marka ve 5 firma temsilciliğinin katıldığı fuar, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Atlantik Fuarcılık tarafından Mezopotamya...

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Atlantik Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Otomotiv ve Mobilite Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi. 95 marka ve 5 firma temsilciliğinin katıldığı fuar, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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