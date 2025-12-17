Diyarbakır'da Özel Okulda 8 Yaşındaki Çocuğun Darp İddiası

Aile şikayetçi oldu, okul kayıtlarla yanıt veriyor

Diyarbakır'da özel bir okulda eğitim gören 8 yaşındaki M.E.E.'nin geçtiğimiz günlerde okul müdürü ve sınıf öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile, hastaneden alınan darp raporu ile şikayette bulundu.

M.E.E.'nin dedesi Yılmaz Elaldı, geçen hafta okul etkinliğine katıldıklarını anlatarak, 'Programda M.E.E., ille de beni eve götürün diyordu, bir korku vardı üzerinde. Okulun bitsin, öyle eve gideriz dedim. Çocuğun üzerinde baskı ve korku vardı. Orada da bize, kafasının çok ağrıdığını söyledi. Eve gelince müdür saçımdan tutup kafamı duvara vuruyordu dedi. Bu çocuklara bunu yapan insan değil. Çocuğu 10-15 gün önce de ben okula götürdüm. Sınıf öğretmeni bana herhangi bir şey de demedi. Bunu arkadaşları yapsa arkadaşadır, normaldir olur derim. Bu, çocuğun çocuğa yapabileceği bir şey değil' şeklinde konuştu.

Elaldı, 'Bunu yapan sınıf öğretmeni ve müdürü' iddiasında olduğunu belirterek, 'Şahsen öğretmenle iki defa görüşmüştüm. Dört sefer okula gittim. İki etkinliğe gittim, iki sefer de çocuğu sormaya gittim. Çocuk darbedilmiş. Bu çocuğun herhangi özel bir durumu ve raporu yoktur. Herkes çocuklarını eve götürüp vücutlarına baksınlar. Çocukları dövüp, korkutup eve gönderiyorlar. Yasal işlemleri başlattık, sonuna kadar da bunun arkasındayız' dedi.

Okul yönetimi ise yazılı bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Açıklamada, 11 Aralık 2025 Perşembe günü okullarında meydana gelen hadisenin, ilkokul 3. sınıf öğrencisi E.O.'nün sınıf öğretmenine ağlayarak aynı sınıftaki sosyal mecrada ismi mağdur olarak gösterilen M.E.E. isimli öğrenci tarafından fiziksel şiddete uğradığını söylediği biçiminde aktarıldı.

Okul açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 'Bunun üzerine sınıf öğretmeni, bu fiziki şiddet olayının ilgili öğrenci tarafından bu öğrenciye ve başka öğrencilere defaatle yapıldığı hususunu göz önünde bulundurarak, uyarması için okul müdürüne götürmüştür. Okul müdürü yanına getirilen öğrenciye önce sözlü nasihatlerde bulunmuş, sonrasında da yazı yazma ödevlendirmesinde bulunmuştur. Bu husus kurum kameralarında da açık ve şeffaf şekilde görülmektedir. Sosyal medyada tek taraflı servis edilen ve okul müdürlüğümüze isnat edilen fiziki şiddetin olmadığı hususu, kamera kayıtlarında da görülmektedir. İlgili kamera görüntüleri savcılık ve kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bununla birlikte şiddete uğradığı şikayetini öğretmene yapan E.O. isimli öğrencimizin darp raporu da mevcuttur.'

Okul yönetimi, M.E.E.'de görülen diz altı morlukların daha önceden var olduğunu ve çocuğun annesinin bu durumu sınıf öğretmenine bildirdiğini iddia etti: 'Sosyal medyada ismi geçen öğrencimizde bulunan diz altı morlukların daha önce de var olduğunu bizzat çocuğun annesi de sınıf öğretmenine söyleyerek, bunun için bir hafta önce hastaneye gittiklerini ifade etmiştir. En az bir hafta önceden de görülen morlukların, ilgili gün müdür tarafından darp uygulaması sonucu oluştuğu iddiasını, önyargılı ve tek taraflı olarak görüyoruz.' Okul, kamera görüntülerinin emniyete ve savcılığa teslim edildiğini ve morlukların oluş şekli ile zamanıyla ilgili tespitlerin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılması için yasal başvuruların yapılacağını belirtti.

Her iki tarafın da iddialarını ve sunduğu delilleri emniyet ve adli makamlar değerlendirmeye aldı. Okul yönetimi açıklamasında, 'Kurumsal olarak bu ve benzeri durumlarda öğrenci tarafında olmak temel ilkelerimizdendir. Kurum olarak her iki öğrencimizin de yanındayız. Olayın adil ve ön yargısız çözülmesinin takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; hem ailenin şikayeti hem de okulun teslim ettiği kamera görüntüleri ve sağlık raporları yetkili mercilerce incelenecek.

