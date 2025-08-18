DOLAR
Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Yandı: 21 EE 483 Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır Kayapınar'da Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki 21 EE 483 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev alıp kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:22
Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Olay Yerinde İlk Bilgiler

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki 21 EE 483 plakalı minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Son Durum

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylar ve yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

