Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Yandı: 21 EE 483 Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı
Olay Yerinde İlk Bilgiler
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki 21 EE 483 plakalı minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Müdahale
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Son Durum
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylar ve yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.
