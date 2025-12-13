Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Alacak-Verecek Kavgası: 4 Yaralı
Olay ve Müdahale
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında başlayan alacak-verecek tartışması kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralananlar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Soruşturma
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın çıkarılma nedeni ve taraflara ilişkin soruşturma sürüyor.
