Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Alacak-Verecek Kavgası: 4 Yaralı

Diyarbakır Kayapınar'daki 4. Sanayi Sitesi'nde alacak-verecek tartışması kavgaya dönüştü; 4 kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:39
Olay ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında başlayan alacak-verecek tartışması kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralananlar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Soruşturma

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın çıkarılma nedeni ve taraflara ilişkin soruşturma sürüyor.

