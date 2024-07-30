Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Ambulans Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır Sur ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambulans, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:13
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Ambulans Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Ambulans Yangını

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, Hayati Avşar Caddesi'nde seyir halindeki bir ambulans, bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. 21 BL 292 plakalı ambulansın sürücüsü henüz tespit edilemedi.

Yangına Müdahale

Ambulans içerisindeki iki sağlık personeli, yangın tüpü ile alevlere müdahale ederken, yangının büyümesini önlemek için çaba gösterdiler. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Ardından

Yangın sonucunda ambulansın ciddi hasar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

İLGİLİ HABERLER

2 asgari ücrete tapunuz olacak! Milli Emlak sudan ucuza satışa başladı

Tiryakilere kötü haber: En ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak!

Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Maaşı yetmeyen emekliler sevinecek! 15.000 TL ek ödeme müjdelendi: 4A 4B 4C farkı yok

Sanayi Bakanlığı en az 30 bin TL maaşlı kadın/erkek, ortaöğretim mezunu temizlik personel alım ilanını az önce duyurdu

Çeyiz seti indirime girdi! 3.990 TL'ye 4'lü set geliyor: BİM 2 Ağustos aktüel ürünler

İstanbul'da yaşayana yüksek maaşlı iş fırsatı! KİTAŞ personel alım ilanını az önce duyurdu

Emeklilere sürpriz promosyon! Tüm emeklilere piyango çıktı: 24.000 TL nakit verilecek

2 asgari ücrete tapunuz olacak! Milli Emlak sudan ucuza satışa başladı

Yüksek maaş ile akademik kariyer fırsatı! Selçuk Üniversitesi 71 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Tiryakilere kötü haber: En ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak!

Emekli maaşlarına 25 Ağustos ayarı! 4A 4B 4C'linin maaşı değişiyor: İşte yeni tablo

Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! 182 personel alımı yapılacak: KPSS şartı aranmıyor

İki söze kanan 3 burç ortaya çıktı! Onlar tuzağa çabuk düşüyor