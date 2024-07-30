Diyarbakır'da Seyir Halindeki Ambulans Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Ambulans Yangını

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, Hayati Avşar Caddesi'nde seyir halindeki bir ambulans, bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. 21 BL 292 plakalı ambulansın sürücüsü henüz tespit edilemedi.

Yangına Müdahale

Ambulans içerisindeki iki sağlık personeli, yangın tüpü ile alevlere müdahale ederken, yangının büyümesini önlemek için çaba gösterdiler. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Ardından

Yangın sonucunda ambulansın ciddi hasar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, seyir halindeyken alev alan ambulans hasar gördü.