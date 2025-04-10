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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerinde acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 21:55
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Olayı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kooperatif Mahallesi'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 5 kişi yaralandı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemezken, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi dikkat çekti.

Olay Anı ve Gelişmeler

Kavga sırasında açılan ateş sonucu yaralanan 5 kişi için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, yapılan ilk yardımın ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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