Diyarbakır'da silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 26 Ağustos silahlı kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi; soruşturma sürüyor, 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:55
Yenişehir'de çıkan çatışmada bir kişi daha hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 26 Ağustos tarihindeki olayda Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan 25 yaşındaki Kerem Uğurkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı; 7 şüpheli serbest bırakıldı, bunlardan 4'üne adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

