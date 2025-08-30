Diyarbakır'da silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
Yenişehir'de çıkan çatışmada bir kişi daha hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 26 Ağustos tarihindeki olayda Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan 25 yaşındaki Kerem Uğurkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı; 7 şüpheli serbest bırakıldı, bunlardan 4'üne adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.