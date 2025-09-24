Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı — 3 şüpheli gözaltında

Diyarbakır'da Lice ve Kocaköy'de gerçekleşen silahlı saldırılarda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:24
Soruşturma ve gözaltılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dün alacak verecek meselesi nedeniyle Lice ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda M.B. (46) ve K.B. (22) yaralandı.

Olayların devamında Kocaköy ilçesinde aynı yönde gerçekleşen silahlı saldırıda ise A.K. (24) hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında B.B. (57), A.B. (52) ve M.A. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

