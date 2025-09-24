Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı — 3 şüpheli gözaltında
Soruşturma ve gözaltılar
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dün alacak verecek meselesi nedeniyle Lice ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda M.B. (46) ve K.B. (22) yaralandı.
Olayların devamında Kocaköy ilçesinde aynı yönde gerçekleşen silahlı saldırıda ise A.K. (24) hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında B.B. (57), A.B. (52) ve M.A. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.