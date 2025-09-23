Diyarbakır'da silahlı saldırı: 22 yaşındaki A.K. yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gözebaşı Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki A.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:24
Olay

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan A.K. (22) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.K., kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma

Cenaze, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

