Diyarbakır'da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı: Kadir Aydoğmuş

Motosiketiyle lokanta atıklarını toplayıp kedi ve köpekleri elleriyle besliyor

Diyarbakır sokaklarında, hayatını sokak hayvanlarına adayan bir duyarlı vatandaş var. Kadir Aydoğmuş, üzerinde 'Sokak canları besleme aracı' yazan motosikletiyle kentteki lokantaları dolaşıyor ve atık yemekleri toplayarak kedi ve köpeklere ulaştırıyor.

Hafta içi çorap satarak, hafta sonları ise maç günlerinde su satarak geçimini sağlamaya çalışan Aydoğmuş, kazancını sokak hayvanlarının beslenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için harcıyor. Günün büyük bir kısmını sokak hayvanlarına ayıran Aydoğmuş, sadece karınlarını doyurmuyor; onlarla ilgilenip oyun oynamayı da ihmal etmiyor.

Herhangi bir maddi beklenti içinde olmadan yürüttüğü bu çaba, çevresindekilere örnek oluyor. Aydoğmuş’un motosikletiyle sokak sokak dolaşıp topladığı yemek artıklarını dağıtışı, soğuk havalarda aç kalmalarını önlemeyi hedefliyor.

Aydoğmuş, çalışmalarını ve motivasyonunu şu sözlerle anlattı:

"Boş zamanlarımda esnafı dolaşıyorum. Yemek artıklarını topluyorum. Allah hepsinden razı olsun, hiçbiri beni kırmıyor. Ben de yiyecekleri getirip sokak hayvanlarına dağıtıyorum. İlaçlarını alıyorum, elimden gelen ne varsa sokak hayvanları için yapıyorum. Onların canı sağ olsun. Kimseden de bir yardım talebim olmadı, olmuyor. Motosikletimle sokak sokak dolaşıyorum atık yemekleri hayvanlarımıza vermek için. Bu soğuk havalarda aç kalmasınlar. Hayvanlar Allah’ın sessiz kullarıdır. Lütfen onlara duyarlı olalım, toplatılmasınlar. Bazı yerlerde beslemeyi de yasakladılar. Onlara ben bakmazsam, sen bakmazsan kim bakacak? Biz ne diyoruz. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat. Amacımız budur. Lütfen bunlara duyarlı olalım"

Kadir Aydoğmuşun örnek duyarlılığı, sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması konusunda toplumda farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

