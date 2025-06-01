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Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde İsim Günü Ayini Düzenlendi

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen isim günü ayininde barış ve umut mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:56
Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde İsim Günü Ayini Düzenlendi

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde İsim Günü Coşkusu

Diyarbakır'da bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde, isim günü dolayısıyla anlamlı bir ayin gerçekleştirildi. Merkez Sur ilçesinde düzenlenen ayini Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Ayin Detayları

İncil'den bölümlerin ve ilahilerin okunduğu ayin sırasında dua edildi ve mum yakıldı. Ayin, toplulukta eşitlik ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Patrik Maşalyan'dan Önemli Açıklamalar

Ayinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Patrik Maşalyan, Surp Giragos'un Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olduğunu ifade etti. Türkiye'de işlev gören 38 kiliselerinin bulunduğunu, ancak sadece 20 din adamı olduğunu belirten Maşalyan, bu sayının artması gerektiğini vurguladı.

Barış Üzerine Mesajlar

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine dair sorusu üzerine Maşalyan, barışın önemine dikkat çekti. "Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Barış, insanların bir araya gelmesini, sorunların çözülebilmesini sağlar. Biz bu süreci bir umut olarak görüyoruz" dedi.

Maşalyan, insanların insani çıkarlarının aynı olduğunu ve ortak paydada buluşmanın herkesin yararına olacağını sözlerine ekleyerek, "Barış, esenlik, dostluk ve kardeşlik olsun" dileklerini iletti.

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

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