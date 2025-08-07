DOLAR
Diyarbakır'da Sürücüsüz Traktörle Tarım Devrimi Başlıyor

Diyarbakır'da uygulanan 'Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi', çiftçilere sürücüsüz traktörle tarım yapma imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:19
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) tarafından hayata geçirilen "Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi", 13 çiftçinin tarlasında devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. Proje sayesinde çiftçiler, traktörlerini sinyallerle yöneten bir sistemle sürücüsüz bir şekilde kullanarak ekim, ilaçlama ve gübreleme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Projenin Amaçları ve Uygulaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı GAPUTAEM, 1962 yılından bu yana bölge tarımına katkı sağlamakta. 'Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi' kapsamındaki %90 hibelik destek ile Diyarbakır'ın Bismil, Silvan, Yenişehir, Çınar ve Sur ilçelerindeki 13 çiftçinin traktörüne otomatik dümenleme sistemi entegre ediliyor. Bu sistem, GPS teknolojisi ile çalışarak traktörlerin insansız bir şekilde tarım faaliyetlerini yerine getirmesine olanak tanıyacak.

Tasarruf ve Verimlilik Artışı

Otomatik dümenleme sistemi sayesinde çiftçiler, tarımsal üretimde yakıt, ilaç ve gübre maliyetlerinde ciddi oranlarda tasarruf sağlayacak. Sistem, 13 çiftçinin traktörlerine bir haftalık süreç içinde monte edilecek. Projenin geleceğinde, çiftçilere ürün gelişimi doğrultusunda değişken oranlı gübreleme sistemi desteği de sunulacak.

Geleceğin Tarımı için Dijitalleşme

GAPUTAEM ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Hüseyin Acar, dijitalleşme ve otomasyonun tarımda önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı. Acar, "Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığını azaltarak, yerli çözümler ile ülkemizi rekabetçi bir konuma taşımak istiyoruz. Projemiz, bu hedefin bir ayağını oluşturuyor. Amacımız, çiftçi maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak," dedi.

5 ilçede kurulan baz istasyonları sayesinde sistemin sorunsuz çalışması hedefleniyor. Acar, otomatik dümenleme ile sağlanacak tasarruf oranlarını şu şekilde sıraladı: yakıtta %7, makine kullanımında %10, ilaçta %15, gübrede %20, iş verimliliğinde %15. Bu devrim niteliğindeki sistemin, akıllı tarım uygulamalarının gelecektaki yaygınlığını artıracağına inandığı belirtti.

