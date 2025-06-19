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Diyarbakır'da Taksi Devrildi: 2 Yaralı

Diyarbakır'da bir taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 23:42
Diyarbakır'da Taksi Devrildi: 2 Yaralı

Diyarbakır'da devrilen bir takside, sürücü ve yolcu yaralandı. Olay, Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullanmakta olduğu 21 TT 0507 plakalı taksi, yolu kaybederek devrildi. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Devrilen taksi içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

Diyarbakır'da taksinin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

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