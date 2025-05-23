Diyarbakır'da Tarihi Kral Yolu Rotaları Tanıtıldı

Diyarbakır'da, Kral Yolu'nda belirlenen rotaların tanıtımı, Pirareş Köprüsü mevkisinde yapılan yürüyüşle gerçekleştirildi. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi' çerçevesinde, tarihi güzergahın kent sınırlarından geçen yaklaşık 351 kilometrelik kısmı turizme kazandırılacak.

Vali Zorluoğlu'ndan Açıklama

Yürüyüşe katılan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu belirtti. Zorluoğlu, bölgenin geçmişte yaşadığı terör ve güvenlik sorunları nedeniyle kentin güzelliklerini öne çıkaramadığını ifade etti. Ancak son yıllarda, devletin ve halkın destekleriyle Diyarbakır'ın huzurlu bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı'nın 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun, Diyarbakır'ın huzuruna ayrı bir güç kattığını belirterek, artık şehrin turizm, yatırım ve istihdam konularında daha fazla konuşulduğunu aktardı. "Diyarbakır, kültürel değerleri ve kadim geçmişiyle önemli bir turizm şehri olmaya aday," dedi.

Yürüyüş Rotası Hakkında

Vali Zorluoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Tarihi Kral Yolu, M.Ö. 7. yüzyılda Lidya döneminde inşa edilmiştir. Bu antik yol, İzmir Efes'ten Musul'daki Ninova'ya uzanan toplamda 2,500 kilometrelik bir ticaret, ulaşım ve haberleşme yolu olarak tarihi bir öneme sahiptir. Şehrimizden geçen 351 kilometrelik bu yolun rotalarını oluşturmuş bulunuyoruz. 32 ayrı yürüyüş rotası belirledik. Bu rotalar, sadece bir yürüyüş yolu değil, aynı zamanda Diyarbakır'ın kültürel değerlerini yaşatan önemli birer destinasyondur. Bu projenin, turizmin çeşitlenmesine katkı yapacağına inanıyoruz."

Çayönü Kazı Alanı Ziyareti

Yürüyüşün ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, Ergani ilçesindeki Çayönü Kazı Alanı'nı ziyaret etti. Zorluoğlu, buranın 12 bin yıl öncesine giden tarihi ile insanlık tarihinde avcılıktan yerleşik hayata geçişin önemli bir noktası olduğunu belirtti. Çayönü'nün arkeolojik bilim ve tarih açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

“Hedefimiz, bu alanı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine getirmek" diyen Zorluoğlu, burada bir ziyaretçi karşılama yeri inşa edeceklerini sözlerine ekledi. Projelerinin yapılacağını ve gerekli finansmanın sağlanacağını ifade etti. Çayönü'nün gelecekte bir Göbeklitepe gibi uluslararası kamuoyuna sunulması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Yürüyüş ve ziyaret esnasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ve diğer önemli isimler de hazır bulundu.

Diyarbakır'da "Kral Yolu"nda belirlenen rotaların tanıtımı, Pirareş Köprüsü mevkisinde düzenlenen yürüyüşle yapıldı.

Diyarbakır'da "Kral Yolu"nda belirlenen rotaların tanıtımı, Pirareş Köprüsü mevkisinde düzenlenen yürüyüşle yapıldı.