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Diyarbakır'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'daki tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın 60 dönüm alana zarar verdi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 23:26
Diyarbakır'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Tarım Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, tarım arazisinde meydana gelen yangın, zamanında müdahaleyle söndürüldü. Yangının, ilçeye bağlı Kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, birlikte jandarma güzergahını kullanarak kısa sürede olay yerine intikal etti. Yangına, vatandaşların da destek sağladığı ekipler hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Zarar Gören Alan ve Çiftlik

Yangın sonucunda, yaklaşık 60 dönümlük tarım arazisi'nin yanı sıra bir çiftlikte önemli zararlar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ediyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle...

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle...

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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