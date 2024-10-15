Diyarbakır'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Salat Mahallesi yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. 03 AAU 796 plakalı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve İhbar Süreci

Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, hızla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazadan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.