Diyarbakır'da Trafik Kazası: Kayapınar'da 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:44
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi stadyum civarında meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin kaldırımdaki direklere çarparak durabildiği belirtildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

