Diyarbakır'da UMKE ve Jandarma 1,5 km Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Olayın ayrıntıları

Sağlık ekipleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıyı Mahallesi'nde onkoloji takipli ve genel vücut ağrısı şikayeti bulunan 63 yaşındaki Ş.A için gelen ambulans talebi üzerine harekete geçti.

Kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine Hani 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi ile UMKE ekipleri eş zamanlı olarak görevlendirildi. Sağlık personeli, koordineli şekilde hareket eden Jandarma ekipleriyle birlikte 1,5 kilometrelik karlı ve zorlu yolu yürüyerek aştı.

İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan hasta, önce Lice Halis Toprak Vakfı Hastanesi'ne, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, kış koşullarının ağırlaştığı dönemlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine erişimini aksatmamak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Asiltürk, "UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerimizin koordineli çalışması sayesinde en zor koşullarda bile hastalarımıza ulaşıyoruz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 1,5 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı