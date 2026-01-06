Diyarbakır'da UMKE ve Jandarma 1,5 km Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Diyarbakır'da UMKE ve jandarma ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda 1,5 km yürüyerek 63 yaşındaki Ş.A'ya ulaşıp hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:34
Diyarbakır'da UMKE ve Jandarma 1,5 km Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Diyarbakır'da UMKE ve Jandarma 1,5 km Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Olayın ayrıntıları

Sağlık ekipleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıyı Mahallesi'nde onkoloji takipli ve genel vücut ağrısı şikayeti bulunan 63 yaşındaki Ş.A için gelen ambulans talebi üzerine harekete geçti.

Kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine Hani 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi ile UMKE ekipleri eş zamanlı olarak görevlendirildi. Sağlık personeli, koordineli şekilde hareket eden Jandarma ekipleriyle birlikte 1,5 kilometrelik karlı ve zorlu yolu yürüyerek aştı.

İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan hasta, önce Lice Halis Toprak Vakfı Hastanesi'ne, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, kış koşullarının ağırlaştığı dönemlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine erişimini aksatmamak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Asiltürk, "UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerimizin koordineli çalışması sayesinde en zor koşullarda bile hastalarımıza ulaşıyoruz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 1,5 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı

Sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 1,5 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darıca'da 37 Bin Öğrenciye Uygulamalı Afet Eğitimi
2
Söke'de Gıda Denetimleri Sürüyor: Ağaçlı Mahallesi'nde İşletmeler Denetlendi
3
Hakkari'de Sağlık Seferberliği: 520 Hasta 5 Günde Kurtarıldı
4
İstanbul'da kalp mucizesi: 75 yaşındaki Emine Yalçın'a durdurulmadan mitral kapak ameliyatı
5
Pehlivanköy'de Gıda Denetimleri Sıkı Takipte
6
Yatağan Yörük Obaları Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları