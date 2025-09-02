DOLAR
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı; operasyonda 34.360 uyuşturucu hap ve 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 08:02
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Zanlı Tutuklandı

Emniyetin son bir haftalık çalışması sonucunda önemli ele geçirmeler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekiplerce son bir haftada, organizatör konumundaki zehir tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik 5 farklı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, takibe alınan bir ticari takside yapılan kontrollerde 34 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca kentte uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelenilen bir kişiyle ilgili yapılan çalışmada 2 kilo 260 gram kokain bulundu.

Toplamda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinde, şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 6 şüpheli serbest bırakıldı; bu kişilerin 4'ü adli kontrol hükümleri kapsamında olmak üzere salıverildi.

Yetkililer, operasyonların uyuşturucu ticetine karşı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve halkı bu tür faaliyetlerle ilgili bilgi vermeye çağırdı.

