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Diyarbakır'da Uyuşturucu Satıcılarına 'Narko Hançer' Operasyonu

Diyarbakır Ergani'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narko Hançer' uygulaması, 200 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 01:24
Diyarbakır'da Uyuşturucu Satıcılarına 'Narko Hançer' Operasyonu

Diyarbakır'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Önemli Operasyon

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Narko Hançer' uygulaması, uyuşturucu satıcılarına büyük bir darbe indirdi.

Uygulamanın Amacı ve Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı erkek ve kadın ''torbacı'' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Ergani'nin Kemaliye ve Saray mahallelerinde cadde ve ara sokaklarda gerçekleştirilen uygulama, umuma açık iş yerleri, metruk binalar, parklar ve bahçelerde yoğunlaştı.

Operasyondan Sağlanan Sonuçlar

Uygulama sırasında 600 araç kontrol edildi, 2 bin kişi sorgulandı ve 7 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde, çalıntı motosiklet ve 2 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yapmak suçundan aranan 2 şüpheli de yakalandı.

Bu başarılı operasyon, Diyarbakır'daki uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 600 araç kontrol edildi, 2 bin kişi sorgulandı.

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