Diyarbakır'da Yanık Yaralanması: Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk

Diyarbakır'da Ambulans Helikopter Seferberliği

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, vücudunda yanık oluşan bir kişi için ambulans helikopter seferberliği yaşandı. Kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde bulunan tek katlı evlerinde, çatıda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken alevlerin üzerlerine sıçraması sonucunda yaralanan Abdulselam Demir (71) ve eşi Halime Demir (70), yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk Müdahale ve Sevk Kararı

Hastanede yapılan tetkiklerde, Abdulselam Demir'in başında ve göğsünde ikinci derece yanık teşhisi konuldu. Hemen ardından, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Helikopterle Hastaneye Transfer

Diyarbakır iline bağlı Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine, ambulans helikopterle alınan Demir transfer edildi. Burada hazır bekleyen ambulansa alınan Demir, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Halime Demir'in Durumu İyi

Tedavi süreci devam eden Abdulselam Demir'in eşi Halime Demir'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, durumun ciddiyetini değerlendirerek hızlı bir müdahale gerçekleştirdiler.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vücudunda yanık oluşan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Abdulselam Demir, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vücudunda yanık oluşan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Abdulselam Demir, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.