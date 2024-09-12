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Diyarbakır'da Yeni Hayvan Hastanesi Kuruluyor

Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır'da modern hayvan hastanesi için temel atıldı. Rektör Eronat projeyi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:16
Diyarbakır'da Yeni Hayvan Hastanesi Kuruluyor

Diyarbakır'da Modern Hayvan Hastanesi için Temel Atıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından hayvan sağlığını desteklemek amacıyla yeni bir hayvan hastanesi inşa ediliyor. Tören, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hayvan Sağlığına Önem Vurgusu

Prof. Dr. Kamuran Eronat, törende yaptığı konuşmada, hayvan sağlığının yalnızca hayvanların değil, insanların sağlığıyla da bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Modern, donanımlı bir hayvan hastanesine duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Eronat, "Bu hayvan hastanesi, hem eğitim hem de sağlık hizmetleri açısından büyük katkılar sağlayacak," dedi.

Hastane Özellikleri

Yeni hastane, 5 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek ve 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin toplam maliyeti 195 milyon lira olarak öngörülüyor. Hastanenin içerisinde 12 muayenehane, 8 ameliyathane, 2 laboratuvar, doğumhane ve acil servis yer alacak. Ayrıca, 200 kişilik öğrenci uygulama amfisi ve seminer odası da bulunacak.

TARPOL'dan Destek

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, hastanenin akademik çalışma, eğitim ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Eker, hastanenin bir an önce hizmete açılmasını temenni etti.

Katılım ve Temel Atma

Törene, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik de katıldı ve etkinlikte hastanenin temeli atıldı. Bu yeni hastane, bölgedeki hayvan sahipleri için önemli bir hizmet noktası olmasının yanı sıra, öğrencilere de önemli bir eğitim alanı sağlayacak.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni...

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni düzenlendi. DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, temel atma töreninde konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni...

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni düzenlendi. DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, temel atma töreninde konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni...

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni düzenlendi. DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, temel atma töreninde konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni...

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni düzenlendi. DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, temel atma töreninde konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni...

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni düzenlendi. DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, temel atma töreninde konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni...

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Temel Atma Töreni düzenlendi. DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, temel atma töreninde konuşma yaptı.

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