DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' ile Vatandaş Talepleri Hızla Karşılanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Yerinde Çözüm hizmeti, saha ekipleriyle kemirgen ilaçlaması ve çöp konteyner yenileme gibi talepleri çözüme kavuşturuyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:39
Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' ile Vatandaş Talepleri Hızla Karşılanıyor

Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' ile Vatandaş Talepleri Hızla Karşılanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerinde Çözüm hizmetiyle vatandaşların taleplerini sahada hızlı ve etkin biçimde çözüme kavuşturuyor.

Saha Çalışmaları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla vatandaşların sorun ve taleplerini kayıt altına alıyor ve çözüm için ilgili birimlere iletiyor.

Yerinde Çözüm Birimi ekipleri mahallelerde broşür dağıtımı yapıyor ve vatandaşların ilettiği sorunları not ederek ilgili daire başkanlıklarına yönlendiriyor.

Uygulama Örnekleri

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesinde yaşayan vatandaşların kemirgenlere karşı ilaçlama yapılması talebi, Yerinde Çözüm Birimi tarafından Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bildirildi. İlaçlama birimi ekipleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri eşliğinde şikayet konusu alanlarda kemirgenlere karşı ilaçlama çalışması yaparak talebi karşıladı.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesindeki çöp konteyner talebi ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletildi. Çevre Koruma ve Hafriyat Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi ekipleri, mahalledeki eski ve yıpranmış konteynerleri onardı ve ihtiyaç olan noktalara yenilerini bıraktı.

Yetkili Açıklaması

Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bahar Soysal, saha çalışmaları kapsamında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilgili daire başkanlıklarıyla iletişime geçtiklerini belirtti. Soysal, ’’Bağıvar Mahallesi’nde de ilaçlama sıkıntısı vardı. Onu da çözüme kavuşturduk. Broşür dağıtımımız mahallelerde devam edecek. Çözüm odaklı anlayışımızla hareket edip ilgili daire başkanlıklarımızla sürekli irtibat halinde bulunup halkımızdan gelen talepleri yerine getirmeye çalışacağız’’ dedi.

– DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YERİNDE ÇÖZÜM” HİZMETİYLE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ ÇÖZÜME...

– DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YERİNDE ÇÖZÜM” HİZMETİYLE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR.

– DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YERİNDE ÇÖZÜM” HİZMETİYLE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ ÇÖZÜME...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı
7
Muğlalı Gençler Bansko'da AB Destekli Gençlik Eğitimine Katıldı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar