Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' ile Vatandaş Talepleri Hızla Karşılanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerinde Çözüm hizmetiyle vatandaşların taleplerini sahada hızlı ve etkin biçimde çözüme kavuşturuyor.

Saha Çalışmaları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla vatandaşların sorun ve taleplerini kayıt altına alıyor ve çözüm için ilgili birimlere iletiyor.

Yerinde Çözüm Birimi ekipleri mahallelerde broşür dağıtımı yapıyor ve vatandaşların ilettiği sorunları not ederek ilgili daire başkanlıklarına yönlendiriyor.

Uygulama Örnekleri

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesinde yaşayan vatandaşların kemirgenlere karşı ilaçlama yapılması talebi, Yerinde Çözüm Birimi tarafından Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bildirildi. İlaçlama birimi ekipleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri eşliğinde şikayet konusu alanlarda kemirgenlere karşı ilaçlama çalışması yaparak talebi karşıladı.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesindeki çöp konteyner talebi ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletildi. Çevre Koruma ve Hafriyat Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi ekipleri, mahalledeki eski ve yıpranmış konteynerleri onardı ve ihtiyaç olan noktalara yenilerini bıraktı.

Yetkili Açıklaması

Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bahar Soysal, saha çalışmaları kapsamında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilgili daire başkanlıklarıyla iletişime geçtiklerini belirtti. Soysal, ’’Bağıvar Mahallesi’nde de ilaçlama sıkıntısı vardı. Onu da çözüme kavuşturduk. Broşür dağıtımımız mahallelerde devam edecek. Çözüm odaklı anlayışımızla hareket edip ilgili daire başkanlıklarımızla sürekli irtibat halinde bulunup halkımızdan gelen talepleri yerine getirmeye çalışacağız’’ dedi.

